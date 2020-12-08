اليوم.. «ذوى الهمم 2» ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية

تنطلق في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء٬ بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة - فرع مكتبة القاهرة٬ فعاليات ورشة ومعرض فنى بعنوان "ذوى الهمم 2". وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بذوي الهمم.تأتى الورشة ضمن سلسلة الورش "إحياء التراث" التي أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافي منذ العام الماضي، ويقام على هامش الورشة معرض فني يتضمن مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية لذوي الهمم، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية والترفيهية، بحضور السيد صالح مدير المكتبة، وخالد يوسف مشرف العلاقات العامة بالمكتبة.وتقام الورشة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.