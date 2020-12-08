فوز هوفنهايم على أوجسبورج 3-1 فى الدورى الألمانى

فاز فريق هوفنهايم على ضيفه أوجسبورج بنتيجة 3-1 مساء الإثنين في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".وسجل لاعب الوسط النمساوي فلوريان جريليتش، الهدفين الأول والثاني لهوفنهايم في الدقيقتين (17، 46)، وتكفل التوجولي ايلاس بيبو بالهدف الثالث في الدقيقة (51) فيما سجل الإيطالي دانييل كاليوري الهدف الوحيد لأوجسبورج في الدقيقة (31).والفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى 12 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن أوجسبورج صاحب المركز الحادي عشر.