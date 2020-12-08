«المجتمعات المسلمة» يدعو لتأصيل علم جديد لمقاصد الشريعة

نظم المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية، وجامعة دار السلام في إندونيسيا، المؤتمر الدولي الافتراضي حول "مقاصد الشريعة الإسلامية بين التأصيل الأصولي والتوظيف السياسي"، بمشاركة أكثر من 30 شخصية رفيعة المستوى من علماء وفقهاء وأكاديميين من مختلف دول العالم.ودعا المؤتمر - في جملة توصياته - إلى تأصيل علم جديد للمقاصد، يتم تدريسه بطريقة منهجية في الكليات والجامعات الإسلامية، يخرّج متخصصين في مقاصد الشريعة، لضبط عملية البحث في المقاصد، وتحويلها من موضوع نظري إلى مجال عملي تطبيقي، يحول دون إمكانية توظيفه سياسيًا وأيديولوجيًا، وكذلك تحرير المقاصد من كل محاولات التوظيف العقائدي والطائفي والسياسي لتبرير مواقف وأفعال لا يمكن تبريرها بموازين الفقه المنضبط، وربط الدرس المقاصدي بصورة فلسفية بالأخلاق والقيم، وتحويلها إلى أن تكون فلسفةً للتشريع والفقه والأصول.وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أشار رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الدكتور علي راشد النعيمي إلى أهمية اختيار موضوع المؤتمر بسبب توظيف البعض لمقاصد الشريعة في خدمة أجندات سياسية، ولأن المؤتمر ينظر في التحديات التي تواجه المجتمعات المسلمة، في ضوء تجاوز بعض منتسبي العلم المصالح العليا للمقاصد بإصدار فتاوى، بدلًا من أن تكون الأعمال في خدمة الدين، داعيًا إلى ضرورة توعية طلبة العلم بأهمية مقاصد الشريعة بعيدًا عن الأجندات السياسية، والتأكيد على مسؤولية الجامعات الإسلامية في تدريس هذه المقاصد ضمن مناهجها، ليتصف خرّيجوها بالحكمة والتوازن والفقه لخدمة المسلمين.وأكد أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة العبد أن القضايا المعاصرة بحاجة لنظر دقيق وفكر واعٍ ومعرفة بمقاصد الشريعة، لجلب المصالح ودرء المفاسد، فالموضوع بحاجة لذوي الفطنة والإدراك دون انحراف عن النصوص الشرعية والتأكيد على صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، موضحًا أن موضوع مقاصد الشريعة يأتي في إطار حركة الإحياء الحضارية والتجديد، وأن "المقاصد روح الأعمال" كما يقول الإمام الشاطبي، و"علينا إبراز محاسن ديننا على الآخرين لدفع الشبهات عن دين الوسطية والسماحة والاعتدال".كما شدد أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب سانو على أهمية المؤتمر في كونه يسعى لتمكين الأمة الإسلامية من استعادة عافيتها الحضارية ودورها الريادي في شتى المجالات، موضحًا أن مقاصد الشريعة هي مستقبل وواقع وتطلعات وقدرة الإسلام على إعادة الريادة في كل مجالات المعرفة والعلوم، فهذه المقاصد تحقق أهدف الشريعة الإسلامية وتعاليمها على أرض الواقع، مؤكدًا أنه لتجنب التوظيف السيئ للفقه وسوء الاستغلال، يجب التقسيم الأصولي للمقاصد لتتحول إلى علم مستقل قائم بذاته خارجًا من الدائرة الجزئية، وبالتالي التخصص الدقيق في هذا المجال.ونوه رئيس جامعة دار السلام كونتور في إندونيسيا الدكتور أمل فتح الله زركشي بضرورة توسيع دائرة مقاصد الشريعة الإسلامية لتشمل حفظ السمعة والعدل الشامل والمساواة وحرية الممارسة السياسية، داعيًا للعمل لتحقيق المقصد الأسمى للشريعة الإسلامية وهو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه، ودراسة مقاصد الشريعة الإسلامية لفهم الأحكام النصية من القرآن والسنّة، مضيفًا أن المقاصد تتجلى في تكاتف الجهود وتضامن الأيدي في حتمية ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية للأفراد، وأنه من حقوق الأفراد توفير العيش الكريم للشعوب، وحفظ حرياتها، وتحقيق الأمن الخاص والعام.