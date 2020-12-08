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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض «فن البقاء فى المنزل» بمشاركة 61 فنانًا من 8 دول

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:39 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
نضال ممدوح
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يفتتح في الواحدة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، معرض «فن البقاء في المنزل»، والذي تنظمه إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بقاعتي المعارض الغربية والشرقية بمركز المؤتمرات.

يشارك في المعرض 61 فنانًا من 8 دول، بأكثر من 180 عمل فني، منهم 43 فنانًا مصريًا و18 من اليمن، كندا، السويد، صربيا، الولايات المتحدة الأمريكية، رومانيا، سويسرا والنمسا، ويستمر المعرض حتى يوم الإثنين 28 ديسمبر 2020.

جاءت إقامة هذا المعرض نتيجة لما تعرّض العالم كله منذ بدايات عام 2020 إلى محنة عصيبة لم يسبق أن تعرضت الأجيال الحالية لمثلها بهذا الشكل الجمعي على مستوى العالم، وهي جائحة «فيروس كورونا المستجد» COVID-19 والإغلاق المفروض دوليًّا، وسياسة التباعد المتبعة على كل فئات المجتمع في كافة الأنشطة المجتمعية.

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