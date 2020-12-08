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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الرافدين» تطرح النسخة العربية لرواية «موت فى العائلة»

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:37 ص
موت فى العائلة
موت فى العائلة
نضال ممدوح
طباعة
صدرت مؤخرا عن دار "الرافدين" للنشر٬ بالتعاون مع منشورات تكوين٬ النسخة العربية لرواية "موت في العائلة" للكاتب الأمريكي جيمس آجي" ومن ترجمة وتقديم إيمان أسعد.

وبعد نشرها بعامين من وفاة كاتبها في سن الخامسة والأربعين، نالت "موتٌ في العائلة" جائزة البوليتزر للأدب الروائي عام 1958، ولا تزال حتى الآن، بعد ما يزيد عن ستين عامًا، تحفةً أدبية، رواية في السيرة الذاتية تجسد فاجعة فقد الأب كما لم تجسدها أي رواية أخرى.

يتعجل جاي فوليت العودة إلى بيته في نوكسفيل، تينيسي، ويُقتل في حادث سيارة - مأساة لا تقضي على حياة واحدة وحسب - بل تقضي على السعادة الأسرية والحب الدافئ في بيت الأسرة الصغيرة. روايةٌ تحمل في قلبها الشجاعة، عنفوان القصيدة، والعاطفة الغامرة؛ روايةٌ هي أيقونة في الأدب الأميركي.
الناشر

وفي مراجعته للرواية بجريدة نيويورك تايمز، 1986 يقول الناقد ألفريد كازن: هذا العمق الفريد في الإحساس - هذا السعي في ترجمة مشاعر الإبن ذي الست أعوام تجاه فقدانه أبيه إلى كلمات علَّها تبعث بأبيه من جديد للحياة، هو ما سيبقي "موتٌ في العائلة" عملًا حيًّا يقرأ مهما يمضي عليه من عقود.

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