20371 إصابة و376 وفاة بكورونا فى البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 20371 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و376 حالة وفاة.وحسب بيانات وزارة الصحة، مساء الإثنين، فقد بلغ إجمالي الإصابات بكورونا 6623911، وارتفع عدد الوفيات إلى 177317.يذكر أن البرازيل في المركز الثالث من حيث إصابات كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.