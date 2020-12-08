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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض «مصر ولبنان.. الناس والطبيعة» بقاعة الباب

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:28 ص
افتتاح معرض مصر
افتتاح معرض مصر ولبنان
نضال ممدوح
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يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ معرضًا استعاديًا للفنانة زينب محمد علي٬ بعنوان "مصر ولبنان.. الناس والطبيعة في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين"، وذلك بقاعة الباب بساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا.

تأتي استضافة قاعة الباب لأعمال الفنانة زينب محمد علي بجانب أهميتها لتعريف الجيل الجديد وربما شريحة عريضة من الفنانين والجمهور بفنانة قديرة غابت طويلًا عن الأضواء.

وتشهد أعمال المعرض بجدارتها وتُعيد تقديم فنانة مهمة للحركة التشكيلية وربما للكثير ممن لا يعرفونها سيُمثل ذلك اكتشافًا لعالم نابض بالجمال والتمكن، في معرضها الحالي تجسيد لمعنى دوام رسالة الفنان وبقاء عطاءه حيًا يحاور ويُمتع مُحبيه ومُحبي كل فن حقيقي.

ويقام المعرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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