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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوم.. «مستثمرى أكتوبر» تعقد ملتقى لتوفير 3 آلاف وظيفة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:18 ص
الدكتور محمد خميس
الدكتور محمد خميس شعبان
أسماء إبراهيم
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تعقد جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، اليوم الثلاثاء، يومًا مفتوحًا للتوظيف بمقر الجمعية لتوفير قرابة 3 آلاف وظيفة لكافة أنواع العمالة الفنية بالمصانع.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الجمعية تولى اهتمامًا كبيرًا بملف التوظيف والتشغيل من أجل القضاء على البطالة وتوفير العمالة الفنية الماهرة لكافة الشركات والمصانع، فى إطار المبادرة التى تطرحها الجمعية للحد من البطالة وسهولة توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.

وأكد خميس أن جمعية المستثمرين تضمن توفير عمل لائق للمواطنين والشباب تمتعا بكافة أنواع الحماية الاجتماعية، بدءًا من عقد عمل وتأمينات اجتماعية ومواصلات وسكن للمغتربين وتوفير وجبات للعمال، إضافة إلى توافر حضانات لأبناء العاملات في بعض الشركات.

وكشف ريمون نبيل عطا الله، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، رئيس لجنة التشغيل بالجمعية، عن أبرز الوظائف المطروحة خلال اليوم المفتوح للتوظيف، مثل عمال إنتاج ومخازن وعمال نظافة وفنيين حقن بلاستيك وكهرباء وميكانيكا وفنى تصنيع اسطمبات وخراطين ومشغلي إنتاج ومناديب مبيعات وكول سنتر، وذلك بمرتبات تبدأ من 2200 جنيه وحتى 4000 جنيه، بالإضافة إلى عمولات وانتقالات وسكن للمغتربين.

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