رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان تبحث ترشيد دعم السلع بسبب نقص الدولار

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:20 ص
حسان دياب
حسان دياب
أ ش أ
طباعة
ترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اجتماعًا وزاريًا مصغرًا هو الأول ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف العمل على ترشيد الدعم الذي يطال أسعار المحروقات والدواء والقمح والسلع الغذائية، وذلك في ضوء النقص الحاد في احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية.

شارك في الاجتماع وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والصناعة والطاقة والصحة والزراعة، إلى جانب حاكم مصرف لبنان المركزي.

وذكر بيان مقتضب صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، أن المجتمعين استعرضوا خطط الوزارات في شأن تنظيم تكلفة الاستيراد والدعم، على أن تُستكمل الاجتماعات غدًا في إطار حلقات نقاشية مفصلة يرأسها كل وزير مع القطاعات المعنية في نطاق عمل وزارته.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع قائلًا: "نحن حكومة تصريف أعمال، غير أن البلد يواجه أزمة، ونحن نحاول ترشيد تمويل الاستيراد ونبحث عن طريقة لا تؤذي الناس وتخفف من تكلفة الاستيراد".

وقد استعرض حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه -خلال الاجتماع- أرقام تكاليف الاستيراد خلال العامين الحالي والماضي، كما عرض وزير الصحة حمد حسن تصورًا لترشيد الدعم، لا سيما في ما يتعلق بالقطاع الصحي والدواء.

وكانت الأنباء التي تسربت في غضون اليومين الماضيين حول قرب رفع الدعم أو تقليصه بصورة ملحوظة، قد تسببت في حالة من "التوتر والقلق العام" لدى قطاعات وشرائح واسعة من اللبنانيين الذين يعانون من جراء الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي والمعيشي الذي تفاقم بصورة كبيرة في أعقاب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر 2019.

ونفذت تجمعات من المتظاهرين اللبنانيين وقفات احتجاجية في عدد من المناطق داخل العاصمة بيروت، وفي مناطق أخرى من عموم لبنان لا سيما في مدينة طرابلس (شمالي البلاد)، على وقع شائعات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن أن الاجتماع الوزاري الذي تعقده الحكومة سيتخذ قرارات برفع الدعم عن القمح بما سينعكس ارتفاعًا في أسعار الخبز، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات لنحو ضعف السعر الحالي، وعدد كبير من الأدوية.

ونظم المحتجون وقفة بالقرب من مقر رئاسة الوزراء ببيروت رافعين شعارات ترفض المساس بدعم أسعار السلع الغذائية والمحروقات والدواء، ورددوا شعارات مناهضة للسلطة السياسية، كما قطع متظاهرون عددًا من الطرق والشوارع الرئيسية لفترات وجيزة، حيث افترشوا بعض هذه الطرقات بأجسادهم أو باستخدام صناديق النفايات والإطارات المشتعلة في البعض الآخر.

وتمكن عدد من المتظاهرين من الدخول إلى مبنى وزارة الاقتصاد، والتي تعد الوزارة المسئولة عن مراقبة أسعار بيع السلع في الأسواق، بعدما كانوا قد نظموا مسيرات ووقفات احتجاجية بالقرب منها، معربين عن رفضهم القاطع أي مساس بالدعم.

وقال المتظاهرون، إن أسعار بيع الدواء والسلع والمواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها تضاعفت عدة مرات في غضون الأشهر القليلة الماضية على نحو أصبح يفوق طاقة الأسر، وإن رفع الدعم سيقود البلاد نحو كارثة اجتماعية لا يمكن تحمل عواقبها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

السيسى من فرنسا: لا يمكن انتهاك القيم الدينية من أجل القيم الإنسانية

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

الصحة: 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

E4.. شاهد محمد صلاح يلعب الشطرنج ويخفي اسم الخصم

برسالة نصية.. استعلم الآن عن منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية

عصابة فى ألمانيا تستخدم البريد السريع لتوزيع الكوكايين

خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة

أيام زمان

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

صدور المجموعة القصصية «يومية غياب» عن دار النسيم

«الشعب يبدى رأيه» على طاولة مكتبة مصر الجديدة.. الليلة

وزيرة الثقافة تكرم اسم سمير سيف خلال الاحتفال بذكرى رحيله

«الإبداع النسوي في مواجهة العنف».. مؤتمر بـ«الأعلى للثقافة»