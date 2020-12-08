صدور المجموعة القصصية «يومية غياب» عن دار النسيم

صدر حديثًا عن دار النسيم للنشر والتوزيع٬ المجموعة القصصية "يومية غياب" للكاتب طارق عبد الوهاب، والذي سبق وصدرت له روايتان قصيرتان٬ الأولى بعنوان "عينان لوجه الصباح"٬ والثانية بعنوان "فراشات بيضاء".ومن إحدى قصص مجموعة "يومية غياب" نقرأ: عند المغيب.. يبتلع الكوبري قرص الشمس خلف أعمدته فتخفُّ الحركة، ويقلُّ الدبيب حتى ينقطع، ينكفئ الليل على المدينة فينام الناس، والنهر، بينما تتصاعد من كتل الحديد الملحومة "تكَّات" مُتقطعة كالأنين.وفي نص آخر جاء: وحدي.. أعرف أن الملكة قد حضرت٬ جاءت تستطلع أخباري وأحوال الناس٬ تواسي أصحاب الحزن٬ وتخفف عنهم الهم الكبير٬ تطعم من بات دون عشاء وتوزع الرحمات٬ تلقي بالحلوى إلى الصغار النائمين٬ وتدواي المرضى٬ يحتاجها أبي٬ سرق المرض العافية من جسمه النحيل٬ وأريده أن يعود يلاعبني كل مساء٬ كما كان حين يعود من الوردية.