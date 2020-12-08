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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الشعب يبدى رأيه» على طاولة مكتبة مصر الجديدة.. الليلة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:13 ص
مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
نضال ممدوح
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تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة لمناقشة كتاب "الشعب يبدي رأية فى كل ماحدث"، والصادر مؤخرًا عن مؤسسة شمس للنشر٬ للكاتب والسيناريست محمد الشماع٬ ويناقش الكتاب محمد هشام عبيه.

"الشعب يبدي رأية فى كل ماحدث" ليس كتابًا بمعناه التقليدي، بل هو أشبه بمجلة أو جريدة موازية، يقِّدم جزءًا من التاريخ الموازي كما روته الصحافة المصرية، يعرضه المؤلف بوجهة نظر معاصرة، أكثر حيادية عن الظرف الاجتماعي والسياسي الذي كُتبت فيه.

في الكتاب مجموعة من قصاصات الصحف والمجلات القديمة، اختارها «الشماع» كصانع مجلة أو جريدة، تحت كل باب مجموعة من الأخبار أو التحقيقات أو التقارير، بحيث تكون متناغمة لتحكي تاريخًا مترابطًا لبعض الحوادث الكبرى التي مرَّت على مصر خلال القرن الماضي.

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