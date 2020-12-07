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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الأم مدرسة».. سميرة تحول ابنتها لمنجم مواهب رغم الإعاقة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:59 م
سميرة عبد الستار
سميرة عبد الستار والدة مي
حسام عسل - أريج الجيار
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لم تقف الأم مكتوفة الأيدي أمام إعاقة ابنتها، بل قررت أن تتحدى كافة الظروف في أن تدعمها وتجعلها مثالا يفتخر به.

جلعت سميرة عبد الستار، والدة مي عبد الحافظ والتي تعاني من إعاقة ذهنية "التأخر الدراسي"، من نفسها سندًا لابنتها، وحاولت معها مرارًا وتكرارًا.

لم تستسلم الأم للفشل، في البداية لاحظت تعثرها في بعض الأمور وتفوقها في أخرى كالحفظ، فاستغلت ذلك في تحفيظها القران الكريم، كما لاحظت استجابتها للأنشطة الحركية فقدمتها للالتحاق بألعاب رياضية، وتدربت وحصلت على ميداليات أبرزها الجري والبوتشي.

تقول سميرة عبد الستار، لـ"الدستور"، إنها قررت أن تلحق نجلتها بنادي الزمالك لتتدرب وتمارس ألعابًا رياضية، خاصة وأنها تعشق ذلك، فنجحت في الجري وحصلت على 35 ميدالية فيه، ما بين الذهبية والفضية والبرونزية، كما حصلت على بطولة الجمهورية فى لعبة البوتشى.

وأضافت "عبدالستار" أن الأمر لم يتوقف على الجانب الرياضي فقط مع ابنتها، بل لاحظت نمو الجانب الفني لديها، حيث إنها تحب الغناء والفنون الحركية، فألحقتها بمعهد الباليه، وهي الآن في السنة الرابعة به، كما أنها انضمت لكورال الأوبرا وتم تكريمها من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

كل ذلك ولازالت والدة "مي" تبحث بداخلها عن مواهب لتنميها، ولتثبت للجميع أن الشخص الذي يعاني من الإعاقة ليس بأقل من أحد بل قد يكون أفضل من الكثيرين الذين لايقدرون النعم التي منحها الله لهم.

واختتمت كلامها بتوجيه رساله لأولياء الأمور الذين رزقوا بابن أو ابنه يعانون من أي نوع من أنواع الإعاقة أن لا يتركوه يمثل عبئًا عليهم، بل لابد أن يبحثوا عما بداخله من كنوز تضع فيه ثقته بنفسه، ويجعلهم فخورين به دائما، ويؤدون رسالتهم، ويصونون أمانتهم التي ائتمنهم الله عليها.
مي عبد الحافظ
مي عبد الحافظ
مي عبد الحافظ
مي عبد الحافظ

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