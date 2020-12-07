المقاصة يضم الطفل يوسف لبراعم النادي في منحة مجانية

أعلن نادي مصر للمقاصة عن ضم الطفل يوسف إلى براعم النادي، بعد أن انتشرت صورته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضح أحمد عبد الخالق رئيس لجنة الكرة والمتحدث الرسمي للمقاصة أن يوسف ينضم للنادي الفيومي في منحة مجانية لتحقيق حلمه في ممارسة كرة القدم.تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لطفل صغير وهو يقلّد تدريبات ناشئين من خارج أسوار أحد الملاعب.وأظهرت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع عبر فيسبوك وتويتر، قيام الطفل بالركض على الأرض، وممارسة بعض التمارين الرياضية التي يقوم بها المدرب مع بعض الأطفال، بينما يظهر ذلك الصغير بملابس غير نظيفة، وعليه علامات الشغف في تقليد أطفال في نفس عمره بنفس الحركات.وتعاطف عدد كبير من رواد السوشيال مع الطفل الصغير، بنشر الصورة وتداولها على نطاق واسع، معلقين: "يا حلم بعيد.. جايز بكره يبقى أكيد".