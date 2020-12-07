«التضامن» توقف صرف الدعم للمرشدين لتنقية الجداول

كشف سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تيسير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إن القائمين بوزارة التضامن الاجتماعي يقومون حاليا بتنقية جداول المرشدين السياحيين، لافتا إلى أن الوزارة اكتشفت أن هناك مسجلين بجداول المرشدين لا يعملون بمهنة الإرشاد السياحي.وأوضح "عبدالوهاب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه بناء على هذه التنقية توقف صرف الدعم المقرر من قبل الدولة للمرشدين، لحين أن تنتهي وزارة التضامن الاجتماعي من تنقية الجداول.وأضاف عبد الوهاب أن وزارة التضامن قد حصلت على هذه الكشوفات من قبل وزارة السياحة والآثار، وتقوم اللجنة بمساعدتها لإنهاء تنقية الكشوفات فى أسرع وقت؛ لاستئناف صرف الدعم للمرشدين لمعاوانتهم على تحمل جزء بسيط من أعباء الحياة.وأشار إلى أن الدعم المقرر، طبقا للمبادرة، بقيمة 500 جنيه لكل مرشد لمدة أربعة أشهر، وأن الصرف بواقع ألف جنيه يعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر، وقد حصل عدد من المرشدين على الدعم بالشهرين، وهناك عدد كبير لم يحصل عليه نظرا إلى الأخطاء الموجودة بالجداول، بالإضافة إلى عدم استيفاء الضوابط التي وضعتها وزارة التضامن لاستحقاق الدعم.وأوضح عبد الوهاب أن كافة المسئولين بالدولة حريصون على توصيل الدعم لمستحقيه، وأن وزارة التضامن تعمل جاهدة لاستئناف الصرف.