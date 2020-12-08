«لبلبة» بإطلالة مختلفة فى مهرجان القاهرة السينمائى (صور)

حرصت الفنانة لبلبة على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولي الـ42، في يومه السادس، حيث تألقت بإطلالة أنيقة على الريد كاربت، خطفت بها الأنظار.واختارت "لبلبة"، فستانا قصيرا أسود اللون، لامع، تزينه "الشراشيب" فى أسفل الفستان، ونسقت معه شال من الفرو، أكسب إطلالتها الرقي والأناقة.ونسقت مع إطلالتها حقيبة صغيرة بنفس لون الفستان، واكسسوارت فضية اللون تناسب المهرجان كما اعتمدت مكياجًا ليليًا، حيث وضعت حمرة شفاة حمراء اللون لتناسب إطلالتها.وحضرت الفنانة لبلبة، العرض الأول للفيلم الفرنسي "جاجارين" للمخرجين فاني لياتارد وجيريمي ترويله، والذي يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، في عرضة الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية للدورة 42.ويناقش الفيلم قضايا المراهقة المفضلة لدى كثير من السينمائيين حول العالم حاليًا ويمزج بمهارة بين الواقع والخيال والحلم والحقيقة رغم أنه يتناول موضوعًا واقعيًا جدًا وآنيا جدًا، وهو قرار الحكومة الفرنسية بإزالة مشروع "جاجارين" السكني الذي كان قد افتتح عام 1963، في حضور رائد الفضاء الروسي، في ظل تولي الحزب الشيوعي الفرنسي الحكم، لتتجاوز الإزالة فكرة هدم بعض البيوت وتكون رمزا لزوال عصر بأكمله بكل ما ينتمي إليه.