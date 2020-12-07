محافظة الغربية تتعاقد مع شركة متخصصة لإصلاح إشارات المرور

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن تعاقد المحافظة مع شركة متخصصة قامت اليوم الإثنين، بصيانة وإصلاح وتشغيل جميع الإشارات المرورية داخل مدينة طنطا، حيث تم صيانة وإصلاح وتشغيل جميع إشارات شارع البحر وعددهم ٨ إشارات بدايةً من أول شارع البحر وحتى نهايته، وكذلك صيانة إشارات شارع النحاس وباقي الإشارات داخل المدينة.كما أوضح المحافظ أن الشركة شغلت إشارات المرور بميدان المحطة وشارع سكة سيجر أمام المنطقة الأزهرية وميدان ستوتة، بشكل مؤقت لحين عمل صيانة شاملة لتلك الإشارات خلال الأسبوع المقبل.ويهيب المحافظ بالسادة المواطنين المشاة والسائقين الالتزام بقواعد وإشارات المرور حفاظًا على سلامتهم. بإصلاح جميع الإشارات المرورية.