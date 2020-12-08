إيبارشية ملوى: اقتصار حضور القداسات على 25%

قررت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، اقتصار الحضور بصلوات القداسات على نسبة 25 %.وأشارت الإيبارشية، في بيان لها، إلى تعليق كافة الأنشطة الكنسية، وصلوات تسبحة كيهك واقتصار بثها عبر تقنية البث المباشر، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أعلنت تعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، بكنائس القاهرة والإسكندرية، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة فقط.