ترسيم 4 قمامصة جدد بإيبارشية شمال الجيزة

أدى نيافة الأنبا يوحنا، أسقف إيبارشية شمال الجيزة، أمس، صلاة القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمهندسين.وعقب صلاة الصلح رسّم أربعة من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية، وهم القمص يسطس كامل، كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالوراق، والقمص لوكاس عبد الملاك، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بالوراق، والقمص تيموثاوس عزيز، كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بإمبابة، والقمص مكاريوس عدلي، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالوراق.