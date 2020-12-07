إغلاق 5 منشآت خلال حملة بحى ثان المنتزه للحد من كورونا

شن حي ثان المنتزه بالإسكندرية، حملة مكبرة اليوم الإثنين، بناءًعلى تعليمات اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، لإغلاق المراكز التعليمية وأماكن التجمعات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.وأسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق 5 منشآت، (2 سنتر تعليمي بشارع التحرير وميدان أبو خروف، 2 مقهى بشارع 30 أبو خروف، 1 بلاي ستيشن بشارع 30 أبو خروف)، حيث جاءت الحملة بحضور، ممثلي الإدارات المعنية بالحي من الخدمات والمتابعة الميدانية ورخص المحلات والشؤون القانونية والأمن، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.