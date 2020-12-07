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مصر

الإحصاء: 3.9 مليار دولار حجم صادرات مصر لغرب أوروبا خلال 8 أشهر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:23 م
حجم صادرات مصر لغرب
حجم صادرات مصر لغرب أوروبا
أميرة ممدوح
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سجلت الصادرات المصرية لدول غرب أوروبا 3.9 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 5.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.2 مليار دولار خلال عام تأثرًا بتراجع حركة التجارة العالمية بسبب جائحة كورونا.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن إيطاليا جاءت فى مقدمة دول غرب أوروبا الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية بقيمة 900 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، يليها إسبانيا بقيمة 560.1 مليون دولار مقابل 752.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وجاء فى المرتبة الثالثة، ألمانيا والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 395.2 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020 مقابل 433.2 مليون دولار خلال الأشهر نفسها من عام 2019، ثم فرنسا بصادرات قدرها 366.9 مليون دولار مقابل 404.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة نفسها.

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