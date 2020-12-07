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مصر

«الإحصاء»: الذكور الأعلى مساهمة في سوق العمل

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:13 م
مساهمة الذكور
مساهمة الذكور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة مساهمة الذكور في سوق العمل سجلت 41.1% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020، مقابل 42.2% خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، حيث تفوق الحضر على الريف من حيث نسبة المساهمة فى سوق العمل بـ 41.2% مقابل 41%.

أضاف جهاز أن معدل مساهمة الذكور فى سوق العمل تفوقت على الإناث سواء فى الحضر أو الريف، حيث بلغ المعدل بين الذكور فى الحضر 64.8% خلال الربع الثالث من عام 2020 مقابل 16.5% للإناث، أما فى الريف بلغت نسبة المساهمة للذكور 69.3% مقابل 11% للإناث.

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