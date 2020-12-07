المهندس صبري: «رميت الفلوس من البلكونة تحسباً لوجه الله.. وهعملها تاني»

أعرب المهندس صبري عبد العزيز صاحب فيديو إلقاء الأموال من البلكونة، عن دهشته من الجدل الذي أثير بعد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «لا يعنيني وماليش دخل بما يحدث وبعمل حاجة أتعشم أن ترضي الله».





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء الإثنين: «لم أخطئ، كانت هناك لقطة في فيلم عجبتني، وقالت إن القرآن يؤيدها (ورزقكم في السماء وما توعدون)».





وتابع: «لقطة الفيلم تتماشي مع الشريعة الإسلامية، وكنت ألقي الأموال وكل شخص ورزقه»، مشيراً إلى أنه يفند رزمة من الأموال بفئات مختلفة وكل شخص ورزقه.