وزير العدل يكشف كواليس تكليف الرئيس له بتطوير منظومة القضاء

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن تطوير ملف منظومة العدالة من الملفات الاستراتجية، إذ أنه جاء بتكليف من الرئيس السيسي، مشيراً إلى وضع خطة تنفيذية مدتها 3 سنوات تشمل كافة المناحي بداية من المحكمة والقضاة وإجراءات التقاضي وأخيراً القوانين المنظمة لها.





وكشف في لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه لميس الحديدي على شاشة "ON" كواليس تكليف الرئيس السيسي له بعملية التطوير، قائلا: "الرئيس السيسي سألني بعد تعييني بالعدل: هل شكل المحاكم عاجبك؟".





وتابع: "تطوير أبنية المحاكم مر بثلاث مراحل ونحن في المرحلة الأخيرة حيث أن المرحلة الأولى لتطوير المحاكم شمل 91 محكمة والثانية 116 فتطوير المحاكم كان شاملاً بداية من تطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات، غرفة المداولة ودورات المياه وغيرها".