البابا تواضروس يستقبل وفد الاتحاد المسيحي العالمي للطلبة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ظهر اليوم ميرا نعيمة السكرتير الإقليمي للاتحاد المسيحي العالمي للطلبة، لإقليم الشرق الاوسط، ودكتور بولا رأفت رئيس اللجنة المسكونية بمصر، وموسى مهني رئيس اللجنة الإقليمية الأسبق لإقليم الشرق الأوسط.جاء ذلك بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات.وناقش قداسة البابا مع ضيوفه أنشطة خدمتهم بمنطقة الشرق الأوسط.