«السياحة» تروج لمتحف كفر الشيخ الجديد

قامت وزارة السياحة والآثار من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بالترويج لمتحف كفر الشيخ الذي تم افتتحة في أواخر شهر أكتوبر الماضي، وعرضت مجموعة من المقتنيات الأثرية الموجودة داخل المتحف للترويج السياحي له.وقالت الوزارة، في منشورها، إن المتحف يقدم تجربة مميزة لزائرية، حيث يقدم جوانب مختلفة من تاريخ الحضارة المصرية القديمة.يشار إلى أن سيناريو العرض المتحفي داخل المتحف يدور حول موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.كما أن سيناريو العرض يبرز أيضًا بعض الموضوعات كتاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية.