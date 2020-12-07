وكيل وزارة التعليم بقنا يفتتح المعرض السنوي للطفولة

افتتح الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، المعرض السنوي للطفولة الذي ينظمه توجيه عام الصحافة لطلاب رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائي والإعدادى، بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، وتعرض فيه أعمال الصحف التحريرية والمصورة وفنون الكاريكاتير وألبومات رياض الأطفال.شهد الافتتاح منال عبدالوهاب وكيل مديرية التعليم بقنا، وصابر عبد الحميد زيان مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، وطارق عزب، وعلى جاد الله عضوا اللجنة، الموفدة من قبل الوزارة لتقييم المعرض، والدكتور سيد عباس مدير عام إدارة قنا التعليمية، وسميرة على موجه عام الصحافة، وعبد الله القباني مدير مدرسة السيدة زينب، والدكتور رجب أحمد مصطفي العلاقات العامة وقيادات المديرية، وإدارة قنا التعليمية.وأشاد الحضور بركن أصحاب الهمم، الذي أعده طلاب مدارس التربية الخاصة من ضعاف السمع والمحافظة على البصر، وقرأ بعض الطلاب ما تم صياغته بطريقة برايل.أشرفت لجنة التقييم الوزارية بحضور مدير تعليم قنا، وقيادات المديرية علي مسابقة الإذاعة المدرسية، التي أقيمت بمسرح المركز الاستكشافي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، والتى استهلت بما قدمته مدرسة الوقف الرسمية للغات ممثلة للمرحلة الابتدائية.