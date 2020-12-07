حبس عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية بمدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس عاطلين أيامًا على ذمة التحقيقات لسرقتهما الشقق السكنية بمدينة بدر.وكشفت التحقيقات عن أن عاطلين تخصصا في سرقة المساكن بالإكراه وسرقة هواتف محمولة تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة القسم.كانت البداية عندما وردت معلومات تفيد بتردد عاطلين على محل هواتف محمولة بغرض بيع هواتف بثمن بخس.وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن معاونو مباحث القسم من ضبط "عبدالرحمن س" ٢٦ سنة و"علي خ" ٢١ سنة مسجلين خطر على ذمة قضايا بلطجة وسرقة مساكن.وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الهواتف المحمولة ومحتويات الشقة بدائرة القسم من المجني عليهم باستخدام سلاح أبيض سكين ونصل معدني، وقاما بإرشاد رجال المباحث عن أماكن المسروقات وتم ضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.