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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

مرصد الأزهر يثمن مطالبة الرئيس السيسي بوضع حد للمساس بالقيم الدينية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:57 م
السيسي
السيسي
أميرة العناني
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تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر «الإليزيه» بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويشيد المرصد بتأكيد الرئيس السيسي على موقف الدولة المصرية الثابت بإدانة واستنكار الأعمال الإرهابية كافة، وعدم قبول أي مبرر لتلك الجرائم، وأن المسلمين يكنُّون الاحترام والتقدير لكل أتباع الأديان، وأن القيم الدينية تأتي في مرتبة أعلى من القيم الأخرى بالنسبة لنا نحن المسلمين.

ويقدِّر مرصد الأزهر مطالبة الرئيس السيسي بوضع حد للمساس بالرموز الدينية تحت شعار ممارسة حرية التعبير، وتأكيده على أن التعبير عن الرأي لا يمكن أن يكون مبررًا لجرح مشاعر الآخرين، وأنه من غير المقبول أن تُنتهك القيم الدينية ويتم المساس بالرموز الدينية من أجل القيم الإنسانية تحت ذلك الشعار.

ويؤكد المرصد أن تصريحات الرئيس السيسي تأتي في وقت بالغ الأهمية، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في معدلات جرائم العنف ضد المسلمين، وزيادة وتيرة الأفعال المعادية والمسيئة للإسلام في أوروبا، مطالبًا بضرورة الإنصات لمقترح الرئيس السيسي الداعي إلى أهمية مراجعة تلك القيم التي أقرتها بعض الدول والتي تسمح بجرح مشاعر المسلمين تحت شعار حرية التعبير!

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