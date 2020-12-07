40 مليار دينار خسائر الخطوط الجوية الجزائرية بسبب كورونا

قال بخوش علاش رئيس شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إن خسائر الشركة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا بلغت نحو 40 مليار دينار جزائري (الدولار يساوي نحو 128 دينارا).وأضاف علاش في تصريحات اليوم إن الشركة معرضة إلى مزيد من الخسائر في حالة استمرار الأزمة وهو ما سيشكل عائقا كبيرا أمام تطوير استثمارات الشركة، إلا أنه أبدى تفاؤله بتحقيق بعض التحسن خاصة بعد قرار استئناف الرحلات الداخلية مضيفا بأن هذا القرار كان فرصة للشركة لافتتاح خطوط داخلية جديدة ابتداء من يوم الأحد المقبل وذلك نحو ثلاث مدن وهي مشرية وتيارت والبيض.وأكد أن الشركة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة من أجل ضمان أمن وصحة وسلامة المسافرين.وفيما يخص الرحلات الدولية من وإلى الجزائر، قال علاش إن هذه الرحلات مخصصة حتى الآن لإجلاء المواطنين الجزائريين العالقين بالخارج فقط، أي أن الرحلات التجارية ستبقى معلقة إلى حين إشعار آخر.وأوضح أن برنامج تجديد أسطول الشركة الذي وافقت عليه الحكومة الجزائرية في 2018 معلق بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.وحول فتح خطوط دولية جديدة قال علاش، إن "فتح خط جديد يتطلب دراسات اقتصادية معمقة وبالتالي فإن الخطوط المفتوحة ستبقى الخطوط التي تسجل تنافسا قويا".