برلماني: زيارة السيسي لفرنسا ستعزز العلاقات الاقتصادية

أكد رزق راغب ضيف الله عضو مجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا ومتابعتها عبر مختلف وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في العالم كله.وأشار عضو مجلس النواب في تصريحات له اليوم، إلى تأكيد الرئيس الفرنسي ماكرون على أن الشراكة مع مصر أكثر أهمية من أى وقت مضى، وأن زيارة السيسي شهادة للعلاقة القريبة والمتينة بين البلدين.وأوضح أن العلاقة بين القاهرة وباريس بفضل الجهود الهائلة التي بذلها الرئيس السيسي على مدى السنوات الماضية أصبحت أكثر متانة وصلابة.ولفت ضيف الله إلى أن الزيارة تناولت قضايا كثيرة منها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا وتوسيع آفاق الاستثمار، خصوصا أن الزيارة شملت لقاءات للرئيس مع كل أطياف صنع القرار في باريس.