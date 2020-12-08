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مصر

مناشدات بإعادة فتح موقع تدقيق بيانات الطالب للأول والثانى الثانوى

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:28 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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ناشد طلاب وأولياء أمور الصفين الأول والثاني الثانوى وزارة التربية والتعليم بإعادة فتح موقع تدقيق بيانات الطالب، لإتاحة الفرصة لتعديل البيانات في حالة وجود أخطاء.

وقال مجدى مدحت، أحد أولياء الأمور لأحد الطلاب بالصف الثانى الثانوى ومؤسس جروب "نافذة على التعليم"، إنه قام العام الدراسي الماضى بتدقيق بيانات الطالب الخاص به عندما أتاحت وزارة التربية والتعليم تلك الميزة للطلاب، كما قام بإنشاء حساب للطالب على بنك المعرفة المصري، ولم يتخاذل عندما قامت الوزارة بطلب إنشاء حساب للطالب على منصة "إدمودو" لتسهيل التواصل بين الطالب ومعلم الفصل.

وتابع مدحت إنه فؤجى بطلب الوزارة من الطلاب القيام بإنشاء حساب مدرسى موحد للطالب، برغم أن طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوى يمتلكون بالفعل حساب على بنك المعرفة المصري وعلى منصة "إدمودو"، فقام بإنشاء حساب مدرسى موحد للطالب على أوفيس 365 وملئ استمارة التقدم للجان الامتحانات.

وأشار مدحت إنه صدم عند قيامه بحفظ واعتماد استمارة الامتحانات، حيث فوجئ بتغيير فى بيانات الطالب مما يؤدى إلى عدم صحة البيانات المقدمة.

واعتقد ولى الأمر أن الأمر قد يكون خطأ منه عند ملء استمارة بيانات الطالب، ولكنه وجد العديد من شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم بأن هذا الخطأ حدث معهم بالفعل.

وتابع أن منهم ذكر أن الأخطاء قد تمثلت فى تغير رقم تليفون ولى الأمر، أو إضافة نقطة وصفر فى نهاية الرقم القومي للطالب، ومنهم من ذكر عدم ظهور عنوان الطالب عقب اعتماد الاستمارة.

وأوضح مدحت أن الأمر لم يقتصر على ذلك عند إنشاء الحساب، أو عند ملء الإستمارة، ولكن فوجئ جميع الطلاب عند قيامهم بتسجيل الدخول لبنك المعرفة المصري بالحساب المدرسى الموحد أن البنك لا يقبله ولابد من إعادة تعديل البيانات الخاصة بالإيميل من جديد على بنك المعرفة المصري.

وأدى الأمر إلى غضب من الطلاب لعدم معرفتهم بالطريقة الصحيحة للتعديل، لغياب دور الوزارة فى توجيهم لخطوات التعديل المطلوبة، مما جعل كثير من الطلاب مطالبين بإعادة التسجيل بالحساب القديم لهم على بنك المعرفة المصري حتى يستطيعوا متابعة دروسهم من خلاله.

وناشد مدحت وزارة التربية والتعليم بإعادة فتح موقع تدقيق بيانات الطالب لتعديل البيانات الخطأ التى تم رفعها دون ذنب لهم فيها.

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