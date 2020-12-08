انتقادًا لإجراءات كورونا.. زعيم المعارضة: الحكومة التركية لم تحترم شعبها

انتقد زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، الإثنين، إجراءات الحكومة التركية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا، والبيانات الكاذبة التي تعلن عنها الحكومة حول انتشار الفيروس، وقال: «الدولة المحترمة لا تكذب على مواطنيها».وقال كليتشدار أوغلو، في كلمة له بالبرلمان التركي، «إن المسعفين يعملون 24 ساعة في اليوم. ولا يرون أطفالهم. لقد أشدنا جميعًا بنجاح المهنيين الصحيين»، وفقًا لموقع تركيا الآن.وأضاف: «من هو الذي تسبب في كثرة عدد المرضى أمام الأطباء؟ من الذي لم يتخذ أي إجراء؟ من الذي قال للمواطنين معلومات ناقصة عن انتشار الفيروس؟ إن الدولة المحترمة لا تكذب على مواطنيها. إنكم لم تظهروا الأرقام الحقيقية. وقال اتحاد الأطباء إن عدد وفيات (كورونا) أكثر بكثير مما يتم الإعلان عنه. وفي النهاية يتضح أن اتحاد الأطباء هم من يقولون الحقيقة. كيف أوصلتم تركيا إلى هذا الوضع؟».