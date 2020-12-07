بالأسماء.. إصابة 8 في حادث تصادم سيارة بقنا

أصيب 8 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة بيجو بعد اصطدام بعامود كهرباء بالقرب من محطة وقود وطنية بقنا.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بإصابة 8 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة بيجو بطريق الترامسة السريع، بالقرب من محطة وقود وطنية.وأسفر الحادث عن إصابة حسام ايمن نصر الدين، 20 عاما، ومحمد مطاوع أحمد، 37 عاما، وأحمد عزت نصر الدين، 25 عاما، وعزت نصر الدين سعيد، 25 عاما، وعيد نصر الدين سعيد، 23 عاما، وحسن محمد محمود، 50 عاما، وياسين عزت نصر الدين، 12 عاما، ومنصور بدري أبو الحمد، 36 عاما.تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.