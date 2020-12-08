سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 8-12-2020
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة، اليوم الثلاثاء 8-12-2020، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، استقر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وجاء في البنك الأهلي المصري 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وحقق في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.18 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، بينما حقق في بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
يشار إلى أن إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم، مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.
جدير بالذكر، أن الدرهم هو العملة الرسمية لدولة الأمارات وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.
ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، استقر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 8-12-2020
سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وجاء في البنك الأهلي المصري 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وحقق في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.18 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، بينما حقق في بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.
يشار إلى أن إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم، مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.
جدير بالذكر، أن الدرهم هو العملة الرسمية لدولة الأمارات وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.