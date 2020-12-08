فوز سمر مدحت وسالى رطب بمسابقة «القصص الصحفية المميزة» من «ميديا لانسر»

كرمت مؤسسة "ميديا لانسر" الزميلتان سمر مدحت وسالي رطب بقسم التحقيقات تحت إشراف إسلام الشرنوبي، بعد فوزهما بمسابقة "القصص الصحفية المميزة التي تم إنجازها بمساعدة الهاتف المحمول".وأعلنت "ميديا لانسر" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه كان على لجنة التحكيم المكونة من زملاء صحفيين أفاضل اختيار عمل واحد للفوز في المسابقة، لكن اللجنة -وبسبب جودة أغلب الأعمال- أصرت على اختيار ثلاثة أعمال ليحصل أصحابها على جوائز، كان من بينهم الزميلة سمر مدحت، والزميلة سالي رطب من صحيفة "الدستور"، على قصتهما "ألم وأمل.. هنا يتعافى متعاطو الأستروكس في مصر".وكان "الدستور" قد نشر التحقيق في الـ30 من نوفمبر لعام 2019، بعنوان "ألم وأمل.. هُنا يتعافى متعاطو «الاستروكس» فى مصر" (فيديو).لقراءة التحقيق كاملًا:-