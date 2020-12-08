رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

النجاح والورود.. هذا ما يسعدك وفقا لبرجك

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:02 ص
الورود
الورود
سلمى بدر
طباعة
تختلف الأسباب التي تجعل الأشخاص يشعرون بالفرح والسعادة ولكن هل تلعب الأبراج الفلكية دور في هذا الأمر، تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن أكثر ما يفرح مواليد كل برج من الأبراج الفلكية.

- برج الحمل:
سعادة مواليد برج الحمل ترتبط بتحقيق النجاح في مختلف المجالات، فكلما انجزوا تحدي جديد شعروا بسعادة كبيرة.

- برج الثور:
ما يجعل مواليد برج الثور سعداء تقديم الورود الجميلة لهم والاهتمام بهم.

- برج الجوزاء:
الحياة بالنسبة لمواليد برج الجوزاء رائعة ومثيرة للاهتمام وأكثر ما يثير سعادتهم أن يكونوا محاطين بالأصدقاء والمحادثات الطويلة معهم.

- برج السرطان:
أكثر ما يفرح مواليد برج السرطان هو الدعم من الأهل والأصدقاء لأنهم يبحثون عن الأمان.

- برج الأسد:
أكثر ما يفرح مواليد برج الأسد هو مساعدة الآخرين وجعلهم سعداء.

- برج العذراء:
سعادة مواليد برج العذراء تأتي من حل الألغاز أو الأمور الصعبة والمشاكل المعقدة.

- برج الميزان:
إسعاد الآخرين هو ما يجعل مواليد برج الميزان سعداء ويفرحهم.

- برج العقرب:
مواليد برج العقرب يعشقون الغناء وذلك يساعدهم على الشعور بالسعادة والراحة النفسية.

- برج القوس:
يفرح مواليد برج القوس حين يشترون ما يريدون خاصة إن كان بسعر أقل.

- برج الجدي:
أكثر ما يفرح مواليد برج الجدي هو السير وفق خطط معينة وتنجح.

- برج الدلو:
من المفرح لمواليد برج الدلو القيام بأمور عفوية وغير مخطط لها لانهم اشخاص منظمة جدًا ويعملون لائحة من الأعمال اليومية.

- برج الحوت:
يفرح مواليد برج الحوت من الأمور البسيطة مثل تحضير قالب كيك ناجح أو إنجاز عمل يومي بشكل ناجح.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد: أمطار بالقاهرة وشمال الصعيد

إصابة 14 شخصًا بينهم عروسان في حادث بالمنصورة

قبول استقالة محمد عطية من اللجنة المعينة لإدارة الزمالك

محافظ كفر الشيخ: 55 مصابًا في حادث تسريب غاز شركة المياه

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

الصحة: 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

E4.. شاهد محمد صلاح يلعب الشطرنج ويخفي اسم الخصم

برسالة نصية.. استعلم الآن عن منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية

عصابة فى ألمانيا تستخدم البريد السريع لتوزيع الكوكايين

خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة

أيام زمان

العتبة الخضراء.. القصة الحقيقية لأشهر عملية نصب في مصر

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

صدور المجموعة القصصية «يومية غياب» عن دار النسيم

«الشعب يبدى رأيه» على طاولة مكتبة مصر الجديدة.. الليلة

وزيرة الثقافة تكرم اسم سمير سيف خلال الاحتفال بذكرى رحيله

«الإبداع النسوي في مواجهة العنف».. مؤتمر بـ«الأعلى للثقافة»