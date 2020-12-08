النجاح والورود.. هذا ما يسعدك وفقا لبرجك
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:02 ص
سلمى بدرطباعة
تختلف الأسباب التي تجعل الأشخاص يشعرون بالفرح والسعادة ولكن هل تلعب الأبراج الفلكية دور في هذا الأمر، تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن أكثر ما يفرح مواليد كل برج من الأبراج الفلكية.
- برج الحمل:
سعادة مواليد برج الحمل ترتبط بتحقيق النجاح في مختلف المجالات، فكلما انجزوا تحدي جديد شعروا بسعادة كبيرة.
- برج الثور:
ما يجعل مواليد برج الثور سعداء تقديم الورود الجميلة لهم والاهتمام بهم.
- برج الجوزاء:
الحياة بالنسبة لمواليد برج الجوزاء رائعة ومثيرة للاهتمام وأكثر ما يثير سعادتهم أن يكونوا محاطين بالأصدقاء والمحادثات الطويلة معهم.
- برج السرطان:
أكثر ما يفرح مواليد برج السرطان هو الدعم من الأهل والأصدقاء لأنهم يبحثون عن الأمان.
- برج الأسد:
أكثر ما يفرح مواليد برج الأسد هو مساعدة الآخرين وجعلهم سعداء.
- برج العذراء:
سعادة مواليد برج العذراء تأتي من حل الألغاز أو الأمور الصعبة والمشاكل المعقدة.
- برج الميزان:
إسعاد الآخرين هو ما يجعل مواليد برج الميزان سعداء ويفرحهم.
- برج العقرب:
مواليد برج العقرب يعشقون الغناء وذلك يساعدهم على الشعور بالسعادة والراحة النفسية.
- برج القوس:
يفرح مواليد برج القوس حين يشترون ما يريدون خاصة إن كان بسعر أقل.
- برج الجدي:
أكثر ما يفرح مواليد برج الجدي هو السير وفق خطط معينة وتنجح.
- برج الدلو:
من المفرح لمواليد برج الدلو القيام بأمور عفوية وغير مخطط لها لانهم اشخاص منظمة جدًا ويعملون لائحة من الأعمال اليومية.
- برج الحوت:
يفرح مواليد برج الحوت من الأمور البسيطة مثل تحضير قالب كيك ناجح أو إنجاز عمل يومي بشكل ناجح.
- برج الحمل:
سعادة مواليد برج الحمل ترتبط بتحقيق النجاح في مختلف المجالات، فكلما انجزوا تحدي جديد شعروا بسعادة كبيرة.
- برج الثور:
ما يجعل مواليد برج الثور سعداء تقديم الورود الجميلة لهم والاهتمام بهم.
- برج الجوزاء:
الحياة بالنسبة لمواليد برج الجوزاء رائعة ومثيرة للاهتمام وأكثر ما يثير سعادتهم أن يكونوا محاطين بالأصدقاء والمحادثات الطويلة معهم.
- برج السرطان:
أكثر ما يفرح مواليد برج السرطان هو الدعم من الأهل والأصدقاء لأنهم يبحثون عن الأمان.
- برج الأسد:
أكثر ما يفرح مواليد برج الأسد هو مساعدة الآخرين وجعلهم سعداء.
- برج العذراء:
سعادة مواليد برج العذراء تأتي من حل الألغاز أو الأمور الصعبة والمشاكل المعقدة.
- برج الميزان:
إسعاد الآخرين هو ما يجعل مواليد برج الميزان سعداء ويفرحهم.
- برج العقرب:
مواليد برج العقرب يعشقون الغناء وذلك يساعدهم على الشعور بالسعادة والراحة النفسية.
- برج القوس:
يفرح مواليد برج القوس حين يشترون ما يريدون خاصة إن كان بسعر أقل.
- برج الجدي:
أكثر ما يفرح مواليد برج الجدي هو السير وفق خطط معينة وتنجح.
- برج الدلو:
من المفرح لمواليد برج الدلو القيام بأمور عفوية وغير مخطط لها لانهم اشخاص منظمة جدًا ويعملون لائحة من الأعمال اليومية.
- برج الحوت:
يفرح مواليد برج الحوت من الأمور البسيطة مثل تحضير قالب كيك ناجح أو إنجاز عمل يومي بشكل ناجح.