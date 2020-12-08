النجاح والورود.. هذا ما يسعدك وفقا لبرجك

- برج الحمل:

- برج الثور:

- برج الجوزاء:

- برج السرطان:

- برج الأسد:

- برج العذراء:

- برج الميزان:

- برج العقرب:

- برج القوس:

- برج الجدي:

- برج الدلو:

- برج الحوت:

تختلف الأسباب التي تجعل الأشخاص يشعرون بالفرح والسعادة ولكن هل تلعب الأبراج الفلكية دور في هذا الأمر، تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن أكثر ما يفرح مواليد كل برج من الأبراج الفلكية.سعادة مواليد برج الحمل ترتبط بتحقيق النجاح في مختلف المجالات، فكلما انجزوا تحدي جديد شعروا بسعادة كبيرة.ما يجعل مواليد برج الثور سعداء تقديم الورود الجميلة لهم والاهتمام بهم.الحياة بالنسبة لمواليد برج الجوزاء رائعة ومثيرة للاهتمام وأكثر ما يثير سعادتهم أن يكونوا محاطين بالأصدقاء والمحادثات الطويلة معهم.أكثر ما يفرح مواليد برج السرطان هو الدعم من الأهل والأصدقاء لأنهم يبحثون عن الأمان.أكثر ما يفرح مواليد برج الأسد هو مساعدة الآخرين وجعلهم سعداء.سعادة مواليد برج العذراء تأتي من حل الألغاز أو الأمور الصعبة والمشاكل المعقدة.إسعاد الآخرين هو ما يجعل مواليد برج الميزان سعداء ويفرحهم.مواليد برج العقرب يعشقون الغناء وذلك يساعدهم على الشعور بالسعادة والراحة النفسية.يفرح مواليد برج القوس حين يشترون ما يريدون خاصة إن كان بسعر أقل.أكثر ما يفرح مواليد برج الجدي هو السير وفق خطط معينة وتنجح.من المفرح لمواليد برج الدلو القيام بأمور عفوية وغير مخطط لها لانهم اشخاص منظمة جدًا ويعملون لائحة من الأعمال اليومية.يفرح مواليد برج الحوت من الأمور البسيطة مثل تحضير قالب كيك ناجح أو إنجاز عمل يومي بشكل ناجح.