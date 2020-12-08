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الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 الموافق 23 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 8-12-2020

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:32 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الثلاثاء 8-12-2020، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم.

ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، استقر الريال السعودي اليوم الثلاثاء، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-12-2020

سجل سعر الريال السعودي استقرارًا فى البنك الأهلي المصري، حيث ثبت على 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع كما حقق في المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وبلغ فى البنك المصري الخليجي 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع بينما حقق فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع بينما تدوال فى بنك عوده عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ويتم تداول الريال كعملة رسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

جدير بالذكر أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

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