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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ القليوبية: لا شكاوى في اليوم الأول لإعادة انتخابات النواب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:38 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، غلق اللجان الانتخابية وذلك خلال ترأسه لغرفة العمليات الرئيسية المُنعقدة بديوان عام المحافظة، بحضور إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة والمهندس على ابو عقيل السكرتير العام المساعد والعقيد وائل فرج المستشار العسكرى للمحافظة، مؤكدا أنه ومع نهاية اليوم الأول وبعد غلق لجان الاقتراع، لم يتم رصد أية شكوى أو مشكلة واجهت المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

وثمن محافظ القليوبية الجهود الكبيرة التى بذلتها القوات المسلحة مع قوات الشرطة المصرية، فى تأمين العملية الانتخابية بنطاق المحافظة، كما أشاد المحافظ بجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتعاون مع قطاعات المرافق والخدمات والتى كان لها الأثر البالغ فى انتظام سير العملية الانتخابية، مقدما الشكر لكل مواطنى المحافظة وفى الطليعة منهم كبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة والسيدات التى حرصت على المشاركة فى هذا العرس الانتخابى.

كما أشاد المحافظ بالشباب الذين توافدوا على لجان التصويت فى القرية والمدينة، مؤكدا أن القليوبية دائما فى المقدمة من خلال مواطنيها الذين يتميزون بالمشاركة الفعالة فى كافة القضايا التى تتعلق باستقرار الوطن، واستكمال مسيرته نحو التقدم والرقى والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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