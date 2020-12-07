إحالة المتهم بطعن صديقه في بدر للجنايات

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة المتهم بالتعدى على صديقه بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهم لمحكمة الجنايات.وذكر قرار الإحالة أن المتهم شريف.م أقر بتعديه على صديقه أحمد. ع لاستيلائه منه على مبلغ ١٤٠ ألف جنيه.كما أقر المتهم بأنه كان يعمل بالسعودية، موضحًا بأنه منذ ستة أشهر تلقى اتصال هاتفي من المجنى عليه يعرض عليه المشاركة فى فتح كافى شوب ووعده بمكسب شهرى، كما أنه لو احتاج أمواله فى أى وقت سيقوم بإعطائها له، ومنذ حصوله على المبلغ واختفى تمامًا ولم يحصل منه على أى مكاسب، واضطر لترك عمله فى الخارج والرجوع لمصر للبحث عنه حتى عثر عليه ورفض إرجاع أمواله.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد وصول شخص مصاب بطعن بسلاح أبيض وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.