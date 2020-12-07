حاكم نيويورك يأمر المستشفيات بزيادة طاقتها لـ25%

أمر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، المستشفيات داخل الولاية بزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الإثنين، أن 4620 شخصا في ولاية نيويورك الأمريكية يخضعون في الوقت الحالي للعلاج من الفيروس في المستشفى.يُشار إلى أن عدد الإصابات الإجمالية بكورونا في ولاية نيويورك الأمريكية يبلغ حوالي 711 ألف شخص.