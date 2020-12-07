غدًا.. إطلاق مبادرة «صحتنا فى وعينا» لمواجهة كورونا بسوهاج

قال الشيخ عبدالرحمن اللاوي، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج، إنه في إطار دور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف المجتمعي يطلق غدًا الثلاثاء فرع المنظمة بسوهاج مبادرة "صحتنا في وعينا" لمواجهة فيروس كورونا وغيره من الأمراض.وأوضح اللاوى أن المبادرة تنطلق من كلية اللغة العربية بجرجا، حيث تعقد المنظمة أول لقاءاتها، والمبادرة توعوية تثقيفية من منظور ديني وطبي، لافتًا إلى أن المبادرة تتناول لقاءات توعية للمواطنين في المؤسسات التعليمية والاجتماعية والشبابية والثقافية.يحاضر في هذه اللقاءات نخبة من كبار علماء الأزهر بسوهاج ونخبة من كبار الأطباء بسوهاج، منهم الدكتورة ندا عبدالمحسن، أستاذ ميكروبيولوجي ومناعة بكلية الطب جامعة سوهاج، والمبادرة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.