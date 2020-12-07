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كورونا «العزول».. عرس بمركز لرعاية مصابي كورونا بالهند

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:45 م
عرس بمركز لرعاية
عرس بمركز لرعاية مصابي كورونا بالهند
سلمى بدر - وكالات
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نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن زوجين أتما مراسم الزواج في مركز لرعاية المصابين بوباء فيروس كورونا المستجد في شمال الهند، وهما يرتديان الملابس الوقائية، بعد إصابة العروس يوم زفافهما.

ونشرت صور الزوجين ورجل الدين وثلاثة من أقاربهما وهم يرتدون الملابس الوقائية خلال المراسم، حيث أدلى الزوجان بنذور الزواج خلال المراسم الهندوسية التقليدية التي تشمل الدوران حول النار المقدسة.

وحضر ثلاثة مسئولين إقليميين المراسم، لضمان اتباعها "لبروتوكول وباء فيروس كورونا المستجد" الذي يشمل جميع الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي، وارتداء الملابس الوقائية.

يذكر أن الزوجين قد تعرضا لأزمة بعد نتائج اختبار وباء فيروس كورونا المستجد للزوجين، ومنعوا العروس وأسرتها من الوصول لمكان إقامة حفل الزفاف، وطالبوهم بالتوجه لمركز رعاية مرضى فيروس كورونا بدلا من ذلك.

وصرح المسؤول بقطاع الصحة الذي أشرف على مراسم الزفاف قائلا: "الأسرتان كانتا في أزمة، ولكن أكدا أنه ووفقا للعادات، يتعين إتمام المراسم بما أن الزوجين أديا المراسم الأولية. واحتراما لمشاعرهم، وافقت الإدارة على إتمام مراسم الزفاف في المركز مع القيام بجميع الفحوصات اللازمة لقد كان موقفا صعبا ولكننا تمكنا من إتمام حفل الزفاف غير الاعتيادي في زمن الكورونا. وجرى الآن وضع العروس ووالدتها، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا في الحجر الصحي سوف نقوم باختبارات المتابعة، وعندما تصبح نتيجة اختبار العروس سلبية، يمكنها الذهاب لمنزل زوجها".

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