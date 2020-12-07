إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، انتهاء اليوم الأول للتصويت في جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في تمام التاسعة مساءً الإثنين.وأغلقت صناديق الاقتراع في معظم اللجان الفرعية، على أن تستأنف فتح أبوابها أمام الناخبين منذ التاسعة صباحا غد الثلاثاء، وتغلق في تمام التاسعة مساءً، ويتخللها ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة مساءً.وأوضح رئيس الوطنية للانتخابات، أنه عقب انتهاء التصويت في اليوم الأول يقوم رئيس كل لجنة بغلق نافذة صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة.وتجرى جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، يومي الإثنين والثلاثاء، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 14 ديسمبر.ويتنافس في إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020؛ 200 مرشح للفوز بـ100 مقعد بالبرلمان في 52 دائرة انتخابية بـ13 محافظة.