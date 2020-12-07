35 وفاة و327 إصابة جديدة بكورونا في تونس
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:43 م
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سجلت وزارة الصحة التونسية، الإثنين، 35 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3596 حالة.
وذكرت الوزارة- في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 327 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 104 آلاف و329 حالة.
وذكرت الوزارة- في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 327 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 104 آلاف و329 حالة.