عبدالمؤمن: مبنى أوقاف المنوفية طفرة أحد إنجازات «جمعة»

وجّه الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية وجميع العاملين بالمديرية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على سرعة توجيهاته بإنهاء مبنى المديرية الجديد.وقال عبدالمؤمن، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لم يألُ جهدًا في تطوير مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن مبنى مديرية أوقاف المنوفية الجديد يعد طفرة كبيرة وأحد الإنجازات التي حدثت في عهد الوزير.وتابع مدير أوقاف المنوفية: "نيابة عن جميع العاملين بأوقاف المنوفية وأهالي المحافظة بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة على سرعة توجيهاته باستكمال مبنى المديرية الجديد".والشيخ أحمد عبدالمؤمن أحد أكفأ وكلاء وزارة الأوقاف، وأحدث طفرة بمديرية المنوفية، منذ توليه المنصب منذ عدة سنوات، وتربطه علاقات جيدة بمديري الإدارات والأئمة.ونجح الشيخ عبدالمؤمن في تنفيذ المهام التي تسند إليه من وزير الأوقاف التي كان آخرها السيطرة على المساجد خلال فترة الغلق، إذ لم تسجل مساجد محافظة المنوفية أي مخالفات فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.