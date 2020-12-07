رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

عبدالمؤمن: مبنى أوقاف المنوفية طفرة أحد إنجازات «جمعة»

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:24 م
الشيخ أحمد عبدالمؤمن
الشيخ أحمد عبدالمؤمن
أميرة العناني
طباعة
وجّه الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية وجميع العاملين بالمديرية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على سرعة توجيهاته بإنهاء مبنى المديرية الجديد.

وقال عبدالمؤمن، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لم يألُ جهدًا في تطوير مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن مبنى مديرية أوقاف المنوفية الجديد يعد طفرة كبيرة وأحد الإنجازات التي حدثت في عهد الوزير.

وتابع مدير أوقاف المنوفية: "نيابة عن جميع العاملين بأوقاف المنوفية وأهالي المحافظة بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة على سرعة توجيهاته باستكمال مبنى المديرية الجديد".

والشيخ أحمد عبدالمؤمن أحد أكفأ وكلاء وزارة الأوقاف، وأحدث طفرة بمديرية المنوفية، منذ توليه المنصب منذ عدة سنوات، وتربطه علاقات جيدة بمديري الإدارات والأئمة.

ونجح الشيخ عبدالمؤمن في تنفيذ المهام التي تسند إليه من وزير الأوقاف التي كان آخرها السيطرة على المساجد خلال فترة الغلق، إذ لم تسجل مساجد محافظة المنوفية أي مخالفات فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

خطوات تسجيل دخول استمارة الثانوية العامة 2021 - 2020

الباز يكشف كيف أذلت القوات المصرية فرقاطة تركية حاولت اقتحام تدريب «ميدوزا 10»؟

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

وفاة ناخب أمام إحدى لجان النواب في السويس

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

محافظ كفر الشيخ: 55 مصابًا في حادث تسريب غاز شركة المياه

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

برسالة نصية.. استعلم الآن عن منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية

عصابة فى ألمانيا تستخدم البريد السريع لتوزيع الكوكايين

خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة

بوب ديلان يبيع قائمة أغانيه الكاملة ليونيفرسال ميوزيك

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

«الإبداع النسوي في مواجهة العنف».. مؤتمر بـ«الأعلى للثقافة»

الفقي: مركز توثيق التراث يستخدم أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات

ختام نوادى المسرح بقصر ثقافة بورسعيد

«من الذى أكل البازلاء».. عرض مسرحى جديد بالغربية