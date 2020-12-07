«تنسيقية الأحزاب» تنشر البيان الختامي لـ«إعادة النواب»

تابعت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأول لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، التي تجرى في 13 محافظة من خلال 1400 متابع موزعين علي كل محافظات المرحلة الثانية التي تجرى بها جولة الإعادة.ورصدت غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتظام سير العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، حيث طبق القضاة رؤساء اللجان الانتخابية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.كما رصدت إقبالًا متوسطًا على مدار اليوم مع تنافس كبير في كثير من الدوائر التي تشهد صراعًا واضحًا حول مقاعد الإعادة، وإقبال ملحوظ من السيدات والشباب في أغلبية الدوائر.ولم ترصد غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أي مخالفات تؤثر على سلامة أو نزاهة العملية الانتخابية، موضحة أن كل المخالفات كانت محدودة وغير مؤثرة على العملية.وقامت غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع غرف العمليات المناظرة، من منظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة، وكانت الملاحظات الواردة لدينا متشابهة كثيرًا مع ما وردت لديهم.