ضبط 288 علبة لبان مجهولة المصدر على شكل سجائر بالمنيا
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:40 م
المنيا ـ على حسينطباعة
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المديرية نفذت حملة تفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية الخاصة بالسلع الغذائية، أسفرت عن ضبط 288 علبة لبان مجهولة المصدر على شكل سجائر وتشبه إحدى العلامات التحارية الشهيرة بقرية بهدال داخل أحد المحلات بالقرية، وتم تحرير 12 محضرًا مخالفًا جاءت بين (عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المديرية نفذت حملة تفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية الخاصة بالسلع الغذائية، أسفرت عن ضبط 288 علبة لبان مجهولة المصدر على شكل سجائر وتشبه إحدى العلامات التحارية الشهيرة بقرية بهدال داخل أحد المحلات بالقرية، وتم تحرير 12 محضرًا مخالفًا جاءت بين (عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ضبط 288 علبة لبان مجهولة المصدر على شكل سجائر بالمنيا
ضبط 288 علبة لبان مجهولة المصدر على شكل سجائر بالمنيا
ضبط 288 علبة لبان مجهولة المصدر على شكل سجائر بالمنيا
ضبط 288 علبة لبان مجهولة المصدر على شكل سجائر بالمنيا