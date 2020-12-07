ضبط 288 علبة لبان مجهولة المصدر على شكل سجائر بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن المديرية نفذت حملة تفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية الخاصة بالسلع الغذائية، أسفرت عن ضبط 288 علبة لبان مجهولة المصدر على شكل سجائر وتشبه إحدى العلامات التحارية الشهيرة بقرية بهدال داخل أحد المحلات بالقرية، وتم تحرير 12 محضرًا مخالفًا جاءت بين (عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.