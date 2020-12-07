افتتاح مقر مديرية أوقاف المنوفية الجديد الأربعاء المقبل

يفتتح الدكتور عبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية نائبًا عن اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.يحضر الافتتاح الشيخ أحمد عبدالمؤمن مدير مديرية أوقاف المنوفية المبنى الإداري لمديرية أوقاف المنوفية الجديد الأربعاء المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال استكمال مبنى المديرية، بتكلفة تقدر بنحو 30 مليون جنيه.