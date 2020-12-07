ضبط سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:50 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
شنت الرقابة التموينية حملات مكبرة على الأسواق بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم، والحملة برئاسة المهندس عوض الردينى رئيس الرقابة التموينية، والمفتش جورج عدلى.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية منها 400 لتر مشروبات غازية و250 كيس سناكس بأحد المحال ببندر أول.
كما تم ضبط 40 كيلو جن أبيض صفائح و25 كيلو جبن شيدر و3 كيلو بسطرمة و15 كيلو جبنة مطبوخة، وتم الضبط بأحد المخازن ببندر أول، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية منها 400 لتر مشروبات غازية و250 كيس سناكس بأحد المحال ببندر أول.
كما تم ضبط 40 كيلو جن أبيض صفائح و25 كيلو جبن شيدر و3 كيلو بسطرمة و15 كيلو جبنة مطبوخة، وتم الضبط بأحد المخازن ببندر أول، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
ضبط سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم
ضبط سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم
ضبط سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم
ضبط سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم
ضبط سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم
ضبط سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم