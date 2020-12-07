ضبط سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

شنت الرقابة التموينية حملات مكبرة على الأسواق بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم، والحملة برئاسة المهندس عوض الردينى رئيس الرقابة التموينية، والمفتش جورج عدلى.وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية منها 400 لتر مشروبات غازية و250 كيس سناكس بأحد المحال ببندر أول.كما تم ضبط 40 كيلو جن أبيض صفائح و25 كيلو جبن شيدر و3 كيلو بسطرمة و15 كيلو جبنة مطبوخة، وتم الضبط بأحد المخازن ببندر أول، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.