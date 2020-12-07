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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة ناخب أمام إحدى لجان النواب في السويس

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:59 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
السويس كريم أنور
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توفي ناخب أمام إحدى اللجان الانتخابية بالقطاع الريفي بالسويس.

وذكر شهود عيان أن رجلا مسنا وقع مغشيا عليه أمام لجنة جنيفة التابعة لحي الجناين بالسويس، وتم نقله لمستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبي بالسويس إن المتوفى يدعى محمد نور، يبلغ من العمر ٦٣ عاما، وصل لقسم الباطنة بمستشفى السويس العام بعد أن فارق الحياة.

وتشهد السويس، اليوم وغدًا، انتخابات جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وتمثل السويس دائرة انتخابية واحدة، مقعدان تم حسمهما ضمن قائمة شرق الدلتا، ومقعدان آخران يتنافس عليهما أصحاب المراكز الأربعة الأول من أصل ٣٤ مرشحا خاضوا انتخابات الجولة الأولى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في السويس ٤٦٠٧٦٥ ناخبا، يدلون بأصواتهم أمام ١٤٠ لجنة فرعية، موزعين على أحياء السويس الخمسة، الجناين وفيصل والأربعين وعتاقة.

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